4 серпня Коломия підпише двосторонній меморандум про співпрацю з ініціативою “Дані міст”

Ініціатива “Дані міст” та міська рада Коломиї 4 серпня підпишуть двосторонній меморандум про співпрацю. Це – результат перемоги міста у відбірковому турі всеукраїнського конкурсу ВІДКРИТИЙ ВИКЛИК.

Коломия – перше з п’яти міст, що пройшли відбірковий тур конкурсу.

Після підписання меморандуму міська рада отримає шанс на аудит своїх даних, а також – комплексний супровід у процесі їх якісного оприлюднення.

Місто вибороло собі цю можливість в умовах жорсткої конкуренції – на одне місце у п’ятірці учасників конкурсу ВІДКРИТИЙ ВИКЛИК претендувало 11 заявників.

Отож Коломийська міська рада та «Дані міст» радо запрошують засоби масової інформації, представників депутатського корпусу міської ради, сфери ІТ, неурядових організацій та активну громадськість на спільну прес-конференцію.

Спікери – міський голова Ігор Слюзар та координаторка ініціативи “Дані міст” в Україні Руслани Величко.

Захід відбудеться 4 серпня о 9:00 у залі засідань Коломийської міської ради, що за адресою: проспект Михайла Грушевського, 1. Ви зможете більше дізнатися про плани щодо впровадження політики відкритих даних у Коломиї. Між сторонами також буде підписано меморандум про співпрацю, а опісля Руслана Величко проведе воркшоп на тему “Для чого містам відкриті дані”.