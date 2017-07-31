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Коломия з 55 українських міст пройшла відбірковий етап конкурсу ВІДКРИТИЙ ВИКЛИК

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Коломия пройшла відбірковий етап конкурсу ВІДКРИТИЙ ВИКЛИК від ініціативи “Дані міст”.

Про це 28 липня організатори конкурсу повідомили на сайті ініціативи.

Don Yapon

ВІДКРИТИЙ ВИКЛИК – всеукраїнський конкурс Громадянської мережі ОПОРА та TechSoup Europe за сприяння Національного фонду на підтримку демократії (NED).

Загалом на участь у такій ініціативі заявки подали 55 міст України.

За умовами конкурсу, досвідчені українські та іноземні фахівці допоможуть органам місцевого самоврядування у запровадженні політики відкритих даних.

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