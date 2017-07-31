Коломия з 55 українських міст пройшла відбірковий етап конкурсу ВІДКРИТИЙ ВИКЛИК

Коломия пройшла відбірковий етап конкурсу ВІДКРИТИЙ ВИКЛИК від ініціативи “Дані міст”.

Про це 28 липня організатори конкурсу повідомили на сайті ініціативи.

ВІДКРИТИЙ ВИКЛИК – всеукраїнський конкурс Громадянської мережі ОПОРА та TechSoup Europe за сприяння Національного фонду на підтримку демократії (NED).

Загалом на участь у такій ініціативі заявки подали 55 міст України.

За умовами конкурсу, досвідчені українські та іноземні фахівці допоможуть органам місцевого самоврядування у запровадженні політики відкритих даних.

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