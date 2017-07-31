Заяви на отримання частини невикористаної субсидії треба подати до 1 вересня

Департамент соціальної політики Коломийської міської ради нагадує про необхідність подання заяви на отримання частини невикористаної субсидії до 1 вересня поточного року.

Про це повідомляє прес-служба міської ради, пише Дзеркало Коломиї.

Відповідно, у випадку прострочення строку подачі відповідної заяви, право одержувача субсидії на отримання частини невикористаної суми субсидії припиняється.

1 травня 2017 року набули чинності зміни до Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848, яким передбачено, що частина невикористаної суми субсидії для відшкодування витрат на оплату послуг газо-, електропостачання для індивідуального опалення, що в еквіваленті не перевищує вартості і станом на 1 травня нового неопалювального сезону 100 куб. метрів природного газу або вартості 150 кВт г електричної енергії, перераховується на особовий рахунок одержувача субсидії.

Нагадаємо, для одержання зекономленої субсидії коломияни можуть подати заяву у ЦНАП, що на Привокзальній.