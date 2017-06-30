Гвіздець стягує громаду для об’єднання. ФОТО

Робочий стіл у кабінеті селищного голови Гвіздця Володимира Ясуника весь окупований паперами: рішення, звернення, протоколи, нормативні документи тощо. Але безладу нема, – вся документація згрупована купками.

Під руками чотири папки документів, – ті, котрі якраз на часі, – рішення сесій сільських рад самого Гвіздця, Старого Гвіздця, Остапківців та Кулачківців (Снятинського району) про створення ОТГ з центром у Гвіздці.

Голова поспішає всі ці папери остаточно довести до ладу й подати на розгляд і затвердження в ОДА.

Процес утворення ОТГ в цьому селищі просувається складніше, аніж у Матеївцях, П’ядиках, Нижньому Вербіжі й Печеніжині, де об’єднані громади вже створені. Специфіка Гвіздецької зони у густій її заселеності.

В радіусі до десяти кілометрів туляться одне до одного десять сіл, розтягнених по “районних квартирах” у трикутнику Коломия- Городенка-Снятин. Та й Заболотів дихає в спину. Попробуй тут визначся куди краще пристати!

– До 1962 року Гвіздець був великим райцентром, – пояснює селищний голова. – Майже вся інфраструктура залишилася й понині. Від 2015 року в перспективному плані ОДА Гвіздець значиться центром майбутньої ОТГ з частиною сіл Снятинського та Городенківського районів, а також з Підгайчиками й Загайполем. Тепер Підгайчики домагаються створення ОТГ навколо себе, приєднавши Загайпіль.

Сам Гвіздець для навколишніх десяти сіл – подібно, як центр Коломиї для цілого міста.

“Тут зосереджені всі сфери побуту, торгівлі, адміністративних послуг, культурного життя регіону, – переконує пан Володимир. – Чотири ресторани, чотири торгівельні комплекси, велика школа, пожежна станція, медичний комплекс з лікарнею, швидкою допомогою та амбулаторією. Маємо дохід до селищного бюджету біля мільйона гривень”.

Густа заселеність Гвіздецької зони створює і певний клопіт для селищної ради, бо фінансові потоки течуть у різних напрямках. У селищі проживають 70 успішних підприємців, та більшість з них зареєстровані в інших населених пунктах. Тому частина податків осідає в чужих кишенях. Якщо все це відрегулювати, то казна Гвіздця значно розшириться.

У селищі триває активне будівництво дитячого садка, яке на чверть віку було зупинилося. Виділено 8 мільйонів гривень.

На 12 гектарах колишнього стихійного сміттєзвалища незабаром розгорнеться спорудження сонячної міні-електростанції. На нинішній день ця територія ретельно вичищена, при в’їзді на неї стоїть закритий шлагбаум.

Усі вулиці в селищі освітлені. “Та настала пора ситему освітлення модернізувати, – зізнається війт, – депутати на наших сесіях водно на цьому наполягають. Як створимо ОТГ, у першу чергу візьмемося за комунальне господарство, закупимо техніку. Зараз наш головний біль – водогін. Труби півстолітньої давності протікають. Ми зверталися до народного депутата Юрія Тимошенка за фінансовою допомогою. Якщо така допомога надійде, то за літо весь водогін відновимо. Міркуємо також про будівництво міні-заводу з виготовлення брикетів з твердого палива. Наступне. Є можливість виділити два гектари на спорудження сміттєпереробного заводу, наведено контакти з потенційними виконавцями. Однак, у цьому питанні думки громадськості різко розділяються, як вчинемо – не знаю…”

Журналісти “Дзеркала Коломиї” відвідали також лікарню. Виконуюча обов’язки головного лікаря Надія Бас ознайомила з роботою медзакладу, на території якого діє станція екстреної меддопомоги та амбулаторія.

У лікарні 20 ліжок, на сьогоднішній день усі вони зайняті. Так що про нерентабельність навіть не йдеться. Медперсоналу не забагато, а замало, судячи з запитів населення.

“Дуже здався б нам молодий рентгенолог, молодий хірург, – каже лікарка, – бо наші, хоч добрі фахівці, але вже пенсійного віку і їм важкувато витримувати навантаження”.

Отже, судячи з побаченого й почутого, Гвіздець, цілеспрямовано рухається до створення ОТГ, більшість необхідних для цього кроків здійснено.

Питання лише за “проблемними” селами Виноградом, Сороками, Слобідкою, які досьогодні не можуть визначитися – з Городенкою, зі Снятином вони хочуть гуртуватися, чи з Гвіздцем, до якого два-три кілометри пішої ходи.

Андрій МАЛАЩУК

Фото: Андрій КАНЯ

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