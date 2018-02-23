Фонд “Покуття” оголошує масштабний конкурс малюнків до Великодня

За ініціативи народного депутата України Андрія Іванчука та благодійного фонду “Покуття” оголошується традиційний конкурс малюнків “Великдень очима дітей”.

Основна мета конкурсу – привернути увагу талановитих дітей, розкрити їхній творчий потенціал та надихнути на нові звершення.

Учасники конкурсу повинні створити малюнок, присвячений світлому святу Воскресіння Христового.

Переможців визначатимуть у трьох вікових категоріях: від 3 до 6 років; від 7 до 10 років; від 11 до 15 років.

Конкурс стартує 23 лютого 2018 року. Роботи прийматимуться до 3 квітня 2018 року включно.

Роботи юних митців прохання надсилати, вказавши ПІБ, вік, місце проживання і контактний номер телефону, за адресою:

м. Коломия, вул. С. Бандери, 53 (третій поверх) або на електронну адресу фонду:mbf.pokyttia@gmail.com

Контактний номер телефону: (03433) 7-25-48

Нагадаємо, це вже традиційний захід для БФ “Покуття” — протягом двох років меценати організовували конкурси малюнків до Великодня, Покрови та Дня святого Миколая.