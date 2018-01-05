Екстремальне селфі: на Франківщині підлітки фотографуються над поїздами

Пішохідний міст через колію на залізничному вокзалі Івано-Франківська. Увагу перехожих привертають молодий хлопець, який висить на перилі моста…

Це не сюжет гостросюжетного фільму – це екстремальне селфі франківських школярів, пише Фіртка.

Про один із таких випадків повідомила журналістка Любов Загоровська.

“Така історія. Сьогодні йшла через міст над коліями (вокзал). Побачила двох хлопчиків, які перехилившись через перила, щось фотографували. Підійшла ближче, третій хлопець якраз видирався на міст. Така розвага: один висить на руках, інші фоткають. Ще вроді перебиралися на вузький карніз будівлі Локомотивного заводу. Спробувала поговорити, пояснити небезпеку – регочуть в очі. Пішла далі, озирнулася – вони чекали, аби пройшли дорослі, аби продовжити”, – розповідає Любов Загоровська.

Журналістка одразу набрала поліцію і попросила повідомити чергових на вокзалі, аби втрутилися.

“Коли десь за годину йшла назад, ті ж хлопці далі гуляли по мосту. Дітям на вигляд років 9-10. Цей пост для батьків. Отже хоч на хвилинку уявіть, що в цей момент, замість того, аби читати це, ви готуєтеся до похорону своєї дитини… Поговоріть з дітьми про безпеку, поясніть їм правила поведінки. Ви не можете точно знати, що ваші діти роблять за вашої відсутності. Але так дико і тупо ризикувати життям… В мене просто слів нема”, – розповіла журналістка.

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