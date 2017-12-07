В Україні набирає обертів нова суїцидальна гра “Червона сова”. Як розпізнати, що ваша дитина є учасником

В Україні набирає обертів нова суїцидальна гра “Червона сова”. Принцип гри такий самий, як і у сумнозвісних “Синіх китів”.
Про це у Facebook повідомив уповноважений Президента з прав дитини Микола Кулеба, пише Дзеркало Коломиї.
Спочатку дітей заманюють в гру. Надсилають їм посилання, за яким потрібно перейти (воно ніби викидає помилку). Але завдяки цьому посиланню “куратори” дізнаються орієнтовну адресу, де проживає учасник. А потім, якщо дитина відмовляється виконувати якесь завдання – її шантажують, що знають адресу і приїдуть до неї на “розбірки”.
Одні з основних завдань – постійно бути online, моментально відповідати на повідомлення кураторів, які вони надсилають 24/7, а також дивитися психоделічні відео посеред ночі (після цих відео дорослому можна посивіти, вже не говорю про те, що відбувається з психікою дітей). А ще аудіо з “потойбічного світу…
В Україні “Червона сова” ледь не вбила 14-річну Леру з Києва.
На наступний день після зникнення дитину знайшли в Умані. Знайомі дівчини повідомили, що вона була у відчуженому стані, з порізами на руках, повністю розібраним на деталі телефоном й інструкцією у кишені для подальших дій.
За попередньою інформацією, поліція підозрює, що причиною стала гра “Червона сова”. Чекаємо підтвердження.
Батьки, звертайте увагу на поведінку дітей. Основні поведінкові ознаки участі дитину у “групах смерті” такі:
– відчуженість
– втома
– постійно хоче спати
– сидить в мережі посеред ночі
– з’являються порізи на руках
Якщо ви помітили ці прояви у дитини – не дорікайте і не кричіть на неї! Одразу починайте довірливу розмову. Запевніть, що ви допоможете їй вийти з гри і захистите від наслідків. Якщо дитина не йде на контакт – зверніться до психолога!