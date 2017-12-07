В Україні набирає обертів нова суїцидальна гра “Червона сова”. Як розпізнати, що ваша дитина є учасником

В Україні набирає обертів нова суїцидальна гра “Червона сова”. Принцип гри такий самий, як і у сумнозвісних “Синіх китів”.

Про це у Facebook повідомив уповноважений Президента з прав дитини Микола Кулеба, пише Дзеркало Коломиї.

Спочатку дітей заманюють в гру. Надсилають їм посилання, за яким потрібно перейти (воно ніби викидає помилку). Але завдяки цьому посиланню “куратори” дізнаються орієнтовну адресу, де проживає учасник. А потім, якщо дитина відмовляється виконувати якесь завдання – її шантажують, що знають адресу і приїдуть до неї на “розбірки”.

Одні з основних завдань – постійно бути online, моментально відповідати на повідомлення кураторів, які вони надсилають 24/7, а також дивитися психоделічні відео посеред ночі (після цих відео дорослому можна посивіти, вже не говорю про те, що відбувається з психікою дітей). А ще аудіо з “потойбічного світу…

В Україні “Червона сова” ледь не вбила 14-річну Леру з Києва.

На наступний день після зникнення дитину знайшли в Умані. Знайомі дівчини повідомили, що вона була у відчуженому стані, з порізами на руках, повністю розібраним на деталі телефоном й інструкцією у кишені для подальших дій.

За попередньою інформацією, поліція підозрює, що причиною стала гра “Червона сова”. Чекаємо підтвердження.

Батьки, звертайте увагу на поведінку дітей. Основні поведінкові ознаки участі дитину у “групах смерті” такі:

– відчуженість

– втома

– постійно хоче спати

– сидить в мережі посеред ночі

– з’являються порізи на руках

Якщо ви помітили ці прояви у дитини – не дорікайте і не кричіть на неї! Одразу починайте довірливу розмову. Запевніть, що ви допоможете їй вийти з гри і захистите від наслідків. Якщо дитина не йде на контакт – зверніться до психолога!