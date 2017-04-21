Еко-квест, малюнки на асфальті та кіно просто неба: у Коломиї провели День енергії. ФОТО

Еко-квест, малюнки на асфальті та кіно просто неба: у Коломиї провели День...

Напередодні Міжнародного дня землі у рамках Дня енергії в Коломиї провели 7 заходів у 3 локаціях: еко-квест, презентація велогенератора та сонячного концентратора, малюнки на асфальті, майстер-клас із виготовлення виробів вторсировини, святкова програма і кіно просто неба.

У еко-квесті “Земля – наш спільний дім” школярі виконували інтелектуальні, творчі та фізичні завдання екологічного спрямування, якомога швидше, інформує “Дзеркало Коломиї” з посиланням на відділ інформаційної політики Коломийської міської ради.

Першою знайшла відповідь на всі запитання і пройшла маршрут квесту еко-команда НВК №9 “Школа природничо-математичний ліцей”. Другою у цьому інтелектуально-спортивному змаганні стала команда школи №4, третє місце в школи №5.

Нагадаємо, що Коломийський НВК №9 “Школа-природничо-математичний ліцей” спільно з міською радою бере участь у проекті “Школа Енергії”, а наприкінці 2016 року школа-ліцей увійшла у наступний етап проекту і стала однією із 15-ти обраних шкіл України, де впроваджуватиметься проект “Школа Енаргії 2.0”.

Те, як берегти природу, діти відображали й малюнками на асфальті. Брали участь навіть найменші – вихованці садочків. Журі дуже складно було визначитися з переможцями, тож перші й другі місця розподілили між усіма учасниками, третіх не було.

Переможцями у цьому творчому конкурсі стали художники із ДНЗ №9 “Ромашка”, ДНЗ №11 “Сонечко”, ЗОШ №8 та №6.

Срібними призерами стали учні із ЗОШ №2,4, НВК №9.

Подарунки й грамоти міського голови переможцям у сесійній залі вручив керуючий справами виконкому Коломийської міської ради Тарас Кухтар.