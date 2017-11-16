Для прикарпатських рибалок створили інтерактивну карту зимувальних ям на водоймах

З 1 листопада 2017 року заборонено ловити рибу на її зимувальних ямах до закінчення зимового періоду.

Карту цих місць склав Івано-Франківський рибоохоронний патруль, пише Галка.

Інтерактивну Карту зимувальних ям в Івано-Франківській област можна переглянути за посиланням.

Інформація, нанесена на Карту, регламентується наказом Управління Державного агентства рибного господарства у Івано-Франківській області від 26.10.2017 № 92 «Про встановлення заборони вилову водних біоресурсів на зимувальних ямах».

Івано-Франківський рибоохоронний патруль закликає рибалок дотримуватись даної заборони. У разі виявлення порушень, винні особи будуть притягнуті до відповідальності згідно чинного законодавства.

“Звертаємо увагу, що заборона на вилов риби застосовується з метою оновлення та збереження популяції водних біоресурсів”, – наголошують у прес-службі патруля.