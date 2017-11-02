На Коломийщині заборонили вилов риби на зимувальних ямах

Починаючи з 1 листопада до закінчення зимового періоду 2017-2018 рр., у зимувальних ямах забороняється аматорське, спортивне та промислове рибальство в 21 області України, у тому числі й Івано-Франківській.

Про це інформує прес-служба ОДА.

За порушення правил рибальства у зимувальних ямах передбачено покарання: за незначне порушення правил рибальства передбачено попередження або накладення штрафу на громадян від 34 до 170 грн, на посадових осіб від 170 до 510 грн; за грубе порушення правил рибальства передбачено штраф 340-680 грн з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення, на посадових осіб 510-850 грн з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення.

Залежно від ступеня завданих збитків, за грубі порушення передбачена також кримінальна відповідальність – штраф 3400-6800 грн або позбавлення волі терміном до 3 років з конфіскацією знарядь і засобів лову та незаконно добутих водних біоресурсів.

Крім штрафу за незаконний вилов, правопорушнику нараховується штраф за кожну виловлену рибину, наприклад: судака – 510, сома — 425, форелі — 340, щуки — 340, сазана (коропа) — 306, білого амура — 255, товстолобика — 255, білизни (жереха) — 255, рибця звичайного — 255, ляща — 170, лина — 119, плітки — 85, клепця — 85, краснопірки — 68, підуста — 34, плоскирки — 34 тощо.

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