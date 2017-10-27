На Прикарпатті розпочалась осінньо-зимова нерестова заборона на вилов форелі

Верхів’я рік Прикарпаття є сприятливим середовищем для поширення та відтворення струмкової форелі.

На час нересту струмкової форелі в нашій області триває двомісячник з охорони цього цінного виду, йдеться у повідомленні Івано-Франківського рибоохоронного патруля.

За незаконний вилов струмкової форелі, незалежно від розмірів, з порушника-браконьєра будуть стягуватись збитки у розмірі 340 грн. за кожну особину незалежно від її розміру.

Саме в період відкладення фореллю ікри інспектори державної рибоохорони будуть частими відвідувачами верхів’їв річок. Як завжди, сподіваємося та розраховуємо на допомогу працівників правоохоронних органів, державної лісової охорони та громадськості.

Враховуючи ареал поширення струмкової форелі на Івано-Франківщині у верхів’ях гірських річок забороняється рибальство протягом усього року, а саме:

– Бистриця Надвірнянська – на ділянці від початку до с. Пасічна Надвірнянського району;

– Бистриця Солотвинська – на ділянці від початку до с. Монастирчани Богородчанського району;

– Прут з притоками – в межах території Карпатського Національного природного парку;

– Чорний Черемош і Білий Черемош з їх притоками – на ділянці від початку до с. Кути Косівського району;

– Рибниця з притоками – на всій протяжності у межах Івано-Франківської області;

– Лімниця з притоками – на ділянці від витоку до шляхового мосту в с. Рівни;

– Чечва з притоками – на ділянці від витоку до впадіння в Чечвинське водосховище;

– Свіча з притоками – на ділянці від витоку до мосту у м. Вигода Долинського району;

– Лужниця (Лужанка) з притоками – на ділянці від витоку до шляхового мосту в с. Гошів;

– Сукіль з притоками – на ділянці від витоку до шляхового мосту в м. Болехів.

Випадки виявлення під час двомісячника охорони нерестуючої форелі будь-яких непогоджених гідротехнічних робіт у водоохоронних зонах, незаконного добування піщано-гравійної суміші, трелювання лісоматеріалів потоками, а також миття транспортних засобів в прибережних смугах будуть трактуватись як такі, що завдають суттєвої шкоди відтворенню цінного виду риби.

Покарання за протиправні дії буде максимально суворим.