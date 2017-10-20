Для попередження правопорушень і провокацій на Прикарпатті запрацює “Громадська варта”

В облдержадміністрації відбулася зустріч з керівниками правоохоронних органів та представниками громадських спілок учасників АТО Прикарпаття.

Як зауважив голова ОДА Олег Гончарук, забезпечення правопорядку на території області потребує конструктивних та консолідованих дій як органів влади, так і представників громадськості, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на відділ прес-служби Івано-Франківської ОДА.

Адже на Прикарпатті часто проводяться різноманітні багатолюдні заходи, під час яких можуть вчинятися різного роду правопорушення та провокації.

“Незважаючи на складну економічну і політичну ситуацію в державі, кожен має право на спокійне життя у мирному місті, – наголосив очільник області. – Тож, задля упередження вчинення будь-яких неправомірних дій, та з метою забезпечення правопорядку на Прикарпатті запрацює проект “Громадська варта”, який об’єднає правоохоронні органи та громадські організації учасників антитерористичної операції”.

Варто додати, що реалізувати проект запропонував начальник головного управління Національної поліції в області Віктор Шкутов. За його словами, бійці АТО долучатимуться до роботи проекту виключно на громадських засадах. Спільно із правоохоронцями забезпечуватимуть правопорядок під час різноманітних заходів та святкувань.