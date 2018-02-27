Для 14 прикарпатських дітей-сиріт держава придбала житло

За кошти держбюджету для прикарпатських дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування придбали житло.

Про це йшлося під час селекторної наради Міністерства соціальної політики України, участь у якій взяли заступник голови облдержадміністрації Ігор Пасічняк і начальник служби у справах дітей ОДА Іван Ковалик, пише Фіртка.

Зазначалося, що для придбання житла дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування та особам із їх числа торік держава спрямувала близько 250 млн грн, які впродовж місяця були освоєні областями. За ці кошти було придбано 51 будинок, збудовано три нових приміщення для будинків сімейного типу та соціального житла для дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування.

Тож вже цьогоріч, опісля проведення відповідних ремонтних робіт, 334 дитини буде влаштовано у дані заклади.

Івано-Франківська область з державного бюджету на реалізацію даної соціальної програми отримала 4 млн 918 тисяч гривень. За них вдалося закупити три квартири для трьох дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа в обласному центрі, три квартири для чотирьох таких дітей у м. Калуші, житловий будинок для двох діток у м. Болехові, житлове приміщення (трьохкімнатна квартира) трьом дітям у с. Верховина, житло для двох дітей у м. Городенка.

Загалом придбано 10 житлових приміщень для 14 дітей-сиріт та дітей позбавленим батьківського піклування, та особам із їх числа.

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