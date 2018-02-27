На прикарпатських пенсіонерах наживаються шахраї

У зловмисників вже є навіть напрацьована схема! До потенційної “жертви” телефонують переважно у вечірній час та кажуть, що хтось з її рідних зараз у поліції.

Місто інформує, що схожа ситуація трапилась із 89-річною жителькою Долинського району.

Потерпіла розповіла правоохоронцям, що 19 лютого на її домашній телефон зателефонував нібито онук та сказав, що втрапив у ДТП. Для уникнення відповідальності попросив 12 тисяч гривень.

Старенька зібрала всі заощадження та передала невідомій особі, чоловікові, котрий підійшов до її будинку. Через деякий час пенсіонерка зателефонувала до сина та розповіла про те, що сталося. Тільки тоді з’ясувалось, що її обшахраювали.