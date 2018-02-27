Створити ЦНАП для прикарпатців стане легше

Для представників ОТГ в Івано-Франківську відбулась інформаційна сесія.

Курс повідомляє, що в рамках інформаційної сесії представники Програми “U-LEAD з Європою” поінформували присутніх очільників та службовців ОТГ про найкращі практики створення Центрів надання адміністративних послуг в ОТГ по всій Україні, втілені за підтримки цієї міжнародної організації, а також вимоги до належного ЦНАП.

“Минулого року декілька громад Івано-Франківської області вже подавали заявки. Реалізувала проект створення ЦНАПу за підтримки Програми “U-LEAD з Європою” лише одна громада – Старобогородчанська. У цій громаді ЦНАП урочисто відкрили 28 грудня 2017 року. Цього року, 8 громад, які вже відпрацювали рік на прямих бюджетних відносинах, є найперспективнішими для участі у цій програмі”, – наголосив директор Івано-Франківського Центру розвитку місцевого самоврядування Руслан Панасюк.

Також під час інформаційної сесії оголосили про старт першого раунду відбору громад в частині створення ЦНАПів, який триватиме у березні-квітні 2018 р.

“Подання заявок у першому турі, у якому будуть відібрані до 150 громад, триватиме з 16 по 31 березня цього року. Далі буде відбір кандидатів на реалізацію проектів, а наступне подання заявок орієнтовно стартуватиме у серпні 2018 року. Програма “U-LEAD з Європою” надаватиме відібраним громадам інституційну підтримку та матеріальну допомогу при створенні та модернізації ЦНАПу. Це насамперед навчання персоналу та закупка меблів, програмного забезпечення і техніки”, – зазначив Олег Білоус, регіональний спеціаліст Програми “U-LEAD з Європою”.

Детальніше про умови відбору для громад можна буде дізнатись на сайті, де буде розміщене оголошення про прийом заявок.