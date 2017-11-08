Чи влаштовують вас надані послуги “AVE Коломия”? ОПИТУВАННЯ

На сайті Дзеркала Коломиї стартувало нове опитування “Чи влаштовують вас надані послуги “AVE Коломия”?”.

Проголосувати можна на головній сторінці у стрічці новин за цим посиланням.

Нещодавно завершилося онлайн-опитування “Чи варто заборонити великогабаритну рекламу (сітілайти, білборди) в історичній частині Коломиї?”.

В опитуванні взяло участь 1187 осіб.

1038 опитаних (86,3%) вважають, що сітілайти і білборди в історичній частині міста треба заборонити.

149 опитаних (12,4%) переконані, що великогабаритну рекламу у середмісті забороняти не треба.

Результати всіх опитувань можна переглянути ТУТ.