Майже 90% опитаних коломиян вважають, що великогабаритну рекламу в історичній частині міста треба заборонити

Майже 90% опитаних коломиян вважають, що великогабаритну рекламу в історичній частині міста...

На сайті Дзеркала Коломиї завершилося опитування “Чи варто заборонити великогабаритну рекламу (сітілайти, білборди) в історичній частині Коломиї?”.

В опитуванні взяло участь 1187 осіб.

1038 опитаних (86,3%) вважають, що сітілайти і білборди в історичній частині міста треба заборонити.

149 опитаних (12,4%) переконані, що великогабаритну рекламу у середмісті забороняти не треба.

Нещодавно завершилося онлайн-опитування “Що робити з коломиянами, які масово спалюють листя і сміття?”.

Результати всіх опитувань можна переглянути ТУТ.