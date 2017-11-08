Майже 90% опитаних коломиян вважають, що великогабаритну рекламу в історичній частині міста треба заборонити

На сайті Дзеркала Коломиї завершилося опитування “Чи варто заборонити великогабаритну рекламу (сітілайти, білборди) в історичній частині Коломиї?”.
В опитуванні взяло участь 1187 осіб.
1038 опитаних (86,3%) вважають, що сітілайти і білборди в історичній частині міста треба заборонити.
149 опитаних (12,4%) переконані, що великогабаритну рекламу у середмісті забороняти не треба.
Нещодавно завершилося онлайн-опитування “Що робити з коломиянами, які масово спалюють листя і сміття?”.
Результати всіх опитувань можна переглянути ТУТ.