Чи потрібні українцям візи, щоб працювати у Польщі?

Після запровадження безвізового режиму українцям, які працюють у Польщі, більше не потрібні спеціальні робочі візи. Хоча, здавалось би, така практика суперечить традиційному розумінню безвізового режиму, Польща є вкрай зацікавленою в українських робітниках, які вирішують значну проблему браку робочої сили.

Про це пише Deutsche Welle.

На заробітки з біометричним паспортом

Згідно з європейським законодавством, якщо українці мають намір працювати закордоном, для цього треба отримати національні візи та дозволи на працевлаштування. Однак Польща пішла далі: польська прикордонна служба оприлюднила інформацію, що від 11 червня необхідність у робочій візі для українських заробітчан зникла – достатньо лише біометричного паспорта.

Але на додачу до нього все ще треба мати декларацію від працедавця про намір влаштувати іноземця, або дозвіл на роботу, якщо робітник планує залишитися більше, ніж на шість місяців.

Що кажуть правила?

Загальні правила роботи в ЄС не змінились: для роботи потрібна віза. Інколи для сезонних робіт достатньо шенгенської, але зазвичай оформлювати треба національну. Водночас, як наголошує директорка агентства з працевлаштування за кордоном ТОВ “Юнеко Груп” Марія Вєржбіцкі, згідно з законом “Про просування працевлаштування і інституціях ринку роботи”, іноземець має право працювати в Польщі, якщо має дозвіл на роботу та перебуває на території Республіки Польща в рамках безвізового руху.

“Тобто у рамках безвізового руху, іноземець може в’їхати на територію Польщі, а от приступити до роботи – лише за наявності Дозволу. При цьому жодної норми про право роботи на підставі “освядчення” в рамках безвізу немає, так само як і офіційного роз’яснення”, – заявила експертка у коментарі польському виданню Wschodnik.

Також Марія Вєржбіцкі підкреслила, що відповідно до роз’яснення польського департаменту ринку, окрім дозволу на роботу, іноземець, який хоче працювати у Польщі, повинен мати титул перебування (Tytuł pobytowy).

“Таким чином, ґрунтуючись на нормах польського права, робимо висновок: що якщо ви в’їдете на територію Польщі без візи, і навіть матимете запрошення (“освядчення”) з наміром працевлаштуватись – то ви не маєте права приступити до легальної роботи, допоки не отримаєте дозвіл на роботу. А дозвіл на роботу ви отримаєте якщо матимете Tytuł pobytowy. Враховуючи, що біометричний паспорт не є документом, що підтверджує Tytuł pobytowy, а від робочої візи ви відмовились – у вас лишається два варіанти – або пройти складну процедуру для отримання необхідних дозволів, або працювати нелегально”, – заявила Вєржбіцкі.

Чому Польща пішла на зустріч українцям?

Українська експертка ГО “Європа без бар’єрів” Катерина Кульчицька вважає, що таким пом’яшенням вимог Польща намагається зберегти робочу силу та зменшити ризик нелегальних працівників. Також свій прибуток втратять фірми-посередники: через інновацію пошук роботодавця залишається самому працівнику.

Як стверджує Deutsche Welle, отримати декларацію від працедавця про намір працевлаштувати іноземця, а також про дозвіл на роботу від польської влади нескладно. Робітник може узгодити з роботодавцем подання документів на отримання дозволу ще з України, або ж приїхати як турист і вже на місці подбати про оформлення документів. Варто зазначити, що у різних регіонах Польщі може знадобитись різний час для оформлення паперів.

Зазначимо, що офіційно нині в Польщі працює 800 тисяч українців. За неофіційними даними, їх загалом більше ніж 1,5 мільйона осіб.

Серед мігрантів з України більшість становлять чоловіки – 57%. Середній вік новоприбулих українців – 32,8 років.

За останнім дослідженням, від травня 2017 року зросли зарплати українських заробітчан у Польщі – від 17% до 33%.

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