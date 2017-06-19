Безвізовий ажіотаж у Коломиї: як оформити біометричний паспорт

У ніч проти 11 червня вступив у силу безвізовий режим України з Євросоюзом. Візова лібералізація – це нова сторінка в історії нашої держави. Однією з основних умов є наявність у подорожуючого біометричного закордонного паспорта (не плутати з ID-карткою, тобто внутрішнім паспортом).

У Коломийському районному відділі ДМС України в Івано-Франківській області, що розташований на бульварі Лесі Українки, від 4 листопада 2016 року видають біометричні паспорти, та саме в цю літню пору довкола цих документів спостерігається неабиякий ажіотаж.

Чергу, щоб оформити біометричний закордонний паспорт, займають вночі та вдосвіта. Люди власноруч формують список, за яким від 9 години ранку їх і прийматимуть в установі.

Пані Галина прийшла о 6.00 і була вже 17-ою. Каже, що потрапити до списку вдалося за другим разом.

“Знаєте, можливо, це й добре, що люди самі формують ці списки, але хто вирішив зробити цей документ (біометричний паспорт. – Ред.), то краще приходити заздалегідь і не зволікати. Мені нагадало це час, коли розпався Радянський Союз, тоді всі кинулися виготовляти закордонні паспорти, так само займали чергу вночі”, – каже жінка.

Інша ж пані прийшла близько 11 години і голосно обурювалася, чому для неї немає місця, на що їй люди в черзі відповіли: “Хто рано встає, тому Бог дає”.

Працівники відділу кажуть, що потреби займати чергу вночі немає, люди можуть приходити вранці і за 15 хвилин сформувати список. Та жодного впливу на так звані живі черги міграційна служба не має.

Начальник відділу Марія Мельник запевняє, що така ситуація не тільки у Коломиї, а й по всій Україні.

“Цей ажіотаж, звісно, пов’я­заний з безвізовим режимом, але робота у нас налагоджена добре. Потрібно розуміти наші технічні можливості, на одну особу працівник витрачає 15 – 20 хв., тому ми можемо прийняти за день 30 осіб”, – розповідає Марія Мельник.

Варто відзначити, що до місцевого бюджету за 2016 рік надійшло 2,5 млн грн від Коломийського районного відділу ДМС України в Івано-Франківській області.

Керівник прес-служби ДМС в області Василь Гультайчук каже, що не менш вагомим чинником пожвавлення довкола оформлення біометричних паспортів є старт сезону відпусток, а також навчання за кордоном.

“Ажіотаж довкола біометричних паспортів є, здебільшого він пов’язаний з безвізовим режимом. Але коли стартує сезон відпусток, така ситуація виникає щороку. Звісно, кількість охочих оформити цей документ зросла, відповідно, черги стали однією із проблем. Зараз у трьох областях України тестують електронну чергу, побачимо результат цієї роботи і врахуємо всі плюси та мінуси. Послугу стосовно виготовлення біометричного паспорта можуть також надавати Центри надання адміністративних послуг, в Івано-Франківську це успішно працює”, – каже Василь Гультайчук.

Одразу повідомимо, що у Коломийському ЦНАПі, який розташований на площі Привокзальній, 2а/1, таку послугу наразі не надають, але мають в планах її запровадити.

Читайте також: Ремонт ЦНАПу в Коломиї обійшовся майже у 2 мільйони гривень

“Ми не надаємо послугу, яка стосується оформлення біометричних паспортів та ID-карток, але плануємо. Рішення прийматиме міська рада. На це потрібно не мало, не багато – 3 – 4 адміністратори та специфічне обладнання і система, що обійдеться приблизно у 2 мільйони гривень. Будемо шукати кошти”, – каже керівник ЦНАПу у Коломиї Микола Андрусяк.

Тому поки що єдиний спосіб отримати біометричний паспорт – це прийти у вівторок, середу чи п’ятницю (краще вдосвіта) у міграційну службу з українським паспортом, ідентифікаційним номером та закордонним паспортом (при наявності) й стати в чергу.

Якщо потрапите до щасливої тридцятки, то цього ж дня ви гарантовано здасте папери на омріяний документ.

Вартість біометричного закордонного паспорта залежить від терміну виготовлення. До прикладу, вартість виготовлення за 20 робочих днів (максимум до місяця) – 557 грн 32 коп., за 7 – 10 робочих днів – 810 грн 32 коп. Плюс врахуйте комісію банку. Оплатити можна безпосередньо у приміщенні паспортного столу чи в банку.

Тримаючи квитанцію про оплату і пакет документів, потрібно здати відбитки пальців, підписатися на планшеті та сфотографуватися. Всі ці дані занесуть на чіп, який буде розташований у вашому новенькому біометричному паспорті.

Подекуди слово “чіп” люди сприймають як щось диявольське, та чимало священиків різних конфесій спростовують цю думку, роз’яснюючи, що це просто документ і не більше, який не може впливати на віру людини.

“Ми живемо на землі, то повинні приймати закони держави. Тільки тоді можемо протестувати, коли нас змушують зректися Христа. В законопроекті про біометричні паспорти цього немає. Нас не змушують відступити від Бога. А тому не слід так протестувати. Краще й надалі молитися, освячувати себе Таїнствами Святої Церкви Христової”, – каже настоятель церкви Введеніє в Храм Пресвятої Богородиці с. Нижній Вербіж о. Михайло Дзюба.

Саме чіп і знак на титульній сторінці, ніби маленький фотоапарат, й свідчить про те, що паспорт є біометричним.

Багато людей роблять цей документ, кажучи просто “най мені буде”, можливо, знадобиться.

Безвіз працює, отож якщо плануєте зробити біометричний зовнішній паспорт, запасіться терпінням, грошима, папкою документів – і гайда до паспортного столу.

Звісно, цивілізованіше було б визначити години в денну пору для запису у чергу, щоб люди не влаштовували самовільні нічні посиденьки під будівлею паспортного столу.

Ми отримали безвіз, але цивілізацію, схожу до європейської, потрібно налагоджувати на місцях самим.

Олександра ЩЕРБАКОВА-ОЛІЙНИК

Читайте також: З’явилась безвізова карта світу для українців. ІНФОГРАФІКА