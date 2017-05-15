Відтепер на Привокзальній: у Коломиї відкрили нове приміщення ЦНАПу. ФОТОРЕПОРТАЖ

Центр надання адміністративних послуг у Коломиї переїхав у нове приміщення – з проспекту Грушевського на площу Привокзальну, 2а/1, де нещодавно завершили ремонтні роботи.

В центрі надають 178 послуг, їхня кількість продовжуватиме зростати. У новому приміщенні для відвідувачів замість живої черги увели електронну, яка запрацює там вже від завтра, повідомляє “Дзеркало Коломиї”.

Попереднє приміщення ЦНАПу створювало незручності для коломиян під час несприятливих погодних умов. Про це сьогодні під час урочистого відкриття розповів міський голова Ігор Слюзар.

“Переїхати у нове приміщення нас змусило життя. Приміщення ЦНАПу, яке було розміщене у ратуші, під час негоди створювало незручності для людей. А кількість послуг настільки збільшилася, що ми вже не мали де розміщувати працівників центру, тому частина з них працювала у приміщенні соцзабезу та “Житлоінфоцентру”.

На ремонт приміщення на Привокзальній виділили кошти з обласного бюджету. А це 750 тисяч гривень, розповів керівник апарату Івано-Франківської ОДА Роман Маланій.

“Влада має бути наближеною до народу. Власне, відкриття таких сучасних ЦНАПів і є одним з цих кроків. На облаштування будівлі площею 600 кв. м з обласного бюджету вдалося виділити 750 тис. грн, а 1,5 млн грн – це вже ваші місцеві кошти”, – зазначив Роман Маланій.

Він висловив сподівання, що невдовзі такі сучасні центри надання адмінпослуг запрацюють у всіх містах Прикарпаття.

Коломийська міськрада подала заявку у проект ПРОМІС на отримання безповоротної фінансової допомоги у розмірі до 20 тисяч канадських доларів для закупівлі обладнання для ЦНАПу.

Завдяки закупівлі обладнання буде ще збільшено кількість послуг для громади.

Перед тим, як перерізати червону стрічку, Ігор Слюзар подякував обласним депутатам, зокрема уродженцям Коломиї, за виділені кошти з обласного бюджету: “Без цих грошей завершення ремонтних робіт відтягнулося б ще десь на два-три місяці“. Також подякував місцевим депутатам за те, що проголосували за виділення коштів з міського бюджету, та наголосив, що невдовзі проситиме їх виділити кошти на ремонт вже фасаду будівлі. Ігор Слюзар відзначив роботу колективу ЦНАПу, подякувавши за командну роботу: “Надіюся, коломияни оцінять сервіс, буде набагато комфортніше, аніж це було до сьогодні”.

У центрі щодня надають адміністративні послуги 15 працівників. “Все якісно і своєчасно, – наголошує начальник управління Центру надання адмінпослуг Микола Андрусяк. – Будь-який мешканець може отримати максимально широкий спектр послуг саме тут – в одному приміщенні, а не десь по інших кабінетах“.

Скористатися електронною чергою можна буде через два термінали, які розташовані одразу поряд з рецепцією. “Меню досить лаконічне, яке дозволить легко обрати вид адмінпослуги. У два кліки користувач отримує чек, який вказуватиме номер у черзі. Вже у самому залі на великому табло користувач може відстежувати свою чергу”, – пояснює Микола Андрусяк.

Управління надання адміністративних послуг – установа з надання різноманітних адміністративних послуг за принципом “єдиного вікна” та “прозорого офісу”. Створене при міській раді з метою протидії корупції та комфортності в надані послуг фізичним та юридичним особам.

Управління має відкритий простір прийому замість коридорів та кабінетів, прийом людей здійснюється понад 40 години на тиждень (щодня, крім суботи та неділі, без обідніх перерв, в середу — до восьмої години вечора), зручні місця очікування в черзі та прийому відвідувачів. Управління дотримується вимог зручності для осіб із додатковими потребами: є пандус та кнопка виклику. Також створена ігрова зона для дітей.

До УНАПу можна звернутись стосовно реєстрації права власності на нерухоме майно, подати документи на розгляд сесії та виконавчого комітету, отримати довідки про склад сім’ї, подати для реєстрації документи, які стосуються роботи відділу з питань архітектурно-будівельного контролю, отримати довідки, які стосуються земельних питань, відсутності будівництва на земельній ділянці, необхідні для подачі документів в інших інстанціях. В УНАПі здійснюються послуги з реєстрації місця проживання. Також можна вирішити питання, що стосуються юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, зареєструвати та внести зміни в ОСББ, зареєструвати та внести зміни в громадські організації. Незабаром в Управлінні відбуватиметься реєстрація субсидії, допомоги щодо вагітності та пологів та з інших соціальних сфер.

Фото: Олександра ЩЕРБАКОВА-ОЛІЙНИК