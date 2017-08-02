Через аномальну спеку на Закарпатті скоротили робочий день

Голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль підписав розпорядження про скорочення робочого дня на годину від 2-го до 10-го серпня.

Саме в цей період синоптики прогнозують в області аномально високу температуру повітря. Про це йдеться у повідомлені на сайті губернатора регіону, передає УНН.

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“На переважній частині Закарпаття очікується до 36 градусів тепла, а в південних районах – Берегівщині та Виноградівщині – до 38 градусів спеки. Продуктивно працювати в таких умовах можна хіба що в обладнаних кондиціонерами приміщеннях, яких небагато. Для решти працівників (а особливо тих, хто працює просто неба), краще поміняти режим роботи й скоротити робочий час на годину” – повідомляє Г.Москаль.

Недопрацьовані з 2-го по 10-го серпня години будуть перенесені на робочі дні в кінці серпня й на початку вересня, коли температура повітря нормалізується (від 28.08 по 5.09).

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Згідно з розпорядженням Г. Москаля, установам та підприємствам усіх форм власності рекомендується змінити робочий графік працівників, збільшити технологічні перерви, обмежити виконання робіт підвищеної небезпеки тощо.

Нагадаємо, на Прикарпатті утримається дуже спекотна погода до +39 градусів.