Назвали найнебезпечніші перекуси у спекотні дні

Під час спеки краще відмовитись від перекусів на кшталт тістечок, булочок, солодкої випічки чи шоколаду. Адже така їжа обтяжує шлунок і забирає в організму сили.

Про це розповіла дієтолог Людмила Бабич в коментарі “ГолосUA”, повідомляє 24 канал.

Як пояснила фахівець, вживання солодких або борошняних продуктів різко підвищує рівень глюкози в організмі, тож ми відчуваємо приплив бадьорості і навіть ейфорії. Але він триває недовго.

Читайте також: У спекотні дні можна вимагати скорочення робочого дня.

Після різкого стрибка відбувається і різке падіння, в результаті – настає занепад сил, ми відчуваємо себе сонливими і втомленими.

“Замість цукерок і булочок на робочому місці краще перекусити фруктами, підійде навіть печиво, наприклад, вівсяне або легкі крекери, але точно не тортик або тістечка“, – розповіла Бабич.

До слова, вона також не рекомендує пити влітку солодку каву чи чай, бо це матиме такий же ефект для організму.

Читайте також: Літня спека може завдати значної шкоди організму, – медики. ВІДЕО