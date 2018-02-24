Благодійний фонд, створений за ініціативи Андрія Іванчука, підтримав ФК “Покуття”

У сезоні 2016 -2017 рр., який щойно завершився, футбольний клуб “Покуття” (Коломия) став чемпіоном Івано-Франківської області, вкотре повернувши головний трофей обласних футбольних змагань до рідного міста.

Цим самим здобув право представляти Коломию та Прикарпаття на всеукраїнських аматорських змаганнях, пише Дзеркало Коломиї.

За словами президента ФК “Покуття” Олександра Тарасюка, вихід на рівень чемпіонату України потребує вдвічі більшого фінансування, що наразі є непосильним для бюджету міста.

Благодійний фонд “Покуття”, створений за ініціативою народного депутата Андрія Іванчука, фінансово підтримав футбольну команду, взявши на себе забезпечення третини всього бюджету клубу.

“Саме завдяки підтримці фонду та Андрія Іванчука Коломия отримала змогу випробувати себе на всеукраїнській арені”, – наголосив президент футбольного клубу.

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