Без оцінок, дзвінків та домашніх завдань: на Прикарпатті 4 школи беруть участь у державному експерименті

Без оцінок, дзвінків та домашніх завдань: на Прикарпатті 4 школи беруть участь...

В сотню українських шкіл, де вже цьогоріч тестуватимуть новий державний стандарт початкової освіти, потрапили навчальні заклади з Івано-Франківська, Калуша, Ямниці та Більшівців.

З першого вересня стартує всеукраїнський освітній експеримент. У 100 українських школах буде запроваджений пілотний проект інтегрованого навчання першокласників – по 4 навчальних заклади з кожної області та столиці.

Діти навчатимуться без дзвінків на урок, оцінок та домашніх завдань. Навіть парти ставитимуть не в три ряди, а колом, аби діти не зациклювалися на дисципліні і почувалися комфортно, – пишуть Версії.

Якщо цей експеримент Міноосвіти визнають вдалим, то усі школи України перейдуть на новий стандарт уже з 1 вересня 2018 року.

Першими учасниками експериментальної програми на Прикарпатті стануть учні двох перших класів таких навчальних закладів:

• Ямницький навчально-виховний комплекс “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад” Тисменицької районної ради Івано-Франківської області

• Калуська загальноосвітня школа І ступеня № 11 Калуської міської ради Івано-Франківської області

• Івано-Франківська загальноосвітня школа І ступеня № 9 Івано-Франківської міської ради Івано-Франківської області

• Більшівцівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Більшівцівської селищної ради об’єднаної територіальної громади Івано-Франківської області.

У Міносвіти обіцяють, що тепер першокласників вчитимуть не заради знань, а заради вмінь.

Акцент робитимуть на роботі в групі, роботі в колективі, а також на “емоційний інтелект” – розуміння інших.

Реформи у освіті базуються, зокрема, на досвіді Фінляндії, Великобританії, Польщі, документах Ради Європи, на документах ЄС.

“Як сьогодні виглядає перший клас, де сидять шестирічні діти? Вони повинні склавши руки, просидіти за партою як мінімум чотири уроки, що абсолютно не відповідає природним властивостям дітей цього віку і починає їх психологічно ламати.

У дітей, навпаки, треба розвивати допитливість до світу. Їм треба дати радість пізнання. Це можна зробити лише через діяльнісне навчання. А це передбачає, що діти разом роблять проекти, частіше виходять на вулицю, пізнають довколишній світ”, – наголосила міністр освіти Лілія Гриневич.

У першокласників не буде дзвінків на уроки, оцінок, домашніх завдань. Вчителі більше не вимагатимуть “залізної дисципліни”, навпаки – дітей заохочуватимуть висловлювати свої думки.

Одна із розробниць проекту реформи початкової освіти Лідія Андрушко пояснює, що найбільше зусиль докладатимуть до того, щоб змінити атмосферу у класі.

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“Парти більше не стоятимуть у три ряди. Інколи ми ставитимемо їх колом, іноді буквою “П”. Часто будемо проводити презентації. Ми плануємо багато прогулянок. Реформа полягатиме у тому, щоб змінити фокус уваги від нагромадження фактів до розвитку вмінь”, – пояснює Лідія Андрушко.

Першокласникам скоротять кількість уроків, інформацію подаватимуть блоками.

“Наприклад, якщо тема дня “весняні першоцвіти”, то читання, природознавство, мистецтво, математика мають крутитися навколо цієї теми. Це сприяє розвитку інтегрованого сприйняття світу у дитини”, – зазначила міністр освіти.

Підручники у початковій школі не змінювали. Вони залишаться одним із кількох ресурсів для отримання знань учнів, але не головним.

Пілотні школи повинні отримати додаткові ресурси, зокрема у перелік потрібних матеріалів входять терези, мікроскоп, лупа, набір магнітних цифр і знаків, моделі геометричних тіл, набір мірного посуду, навчальний набір грошових знаків, принтер, сканер та ламінатор.

Вчителі пілотних шкіл пройшли спеціальну підготовку. Міністерство освіти провело кілька тренінгів підготовки для викладачів у експериментальних класах.

За матеріалами ZAXID.NET та ОСВІТА.UA.