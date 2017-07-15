Автомобілі з іноземною реєстрацією: все, що варто знати водіям на Прикарпатті

За останні 3-4 роки кількість автомобілів з іноземною реєстрацією в Україні сильно зросла. За неофіційними даними, їх понад два мільйони. Власниками таких авто є іноземці, а українців за їхні ж гроші лише вписують у документи. Крім того, вони змушені періодично відмічатися на кордоні й терпіти інші незручності.

Але напівлегальне пересування має один безперечний плюс – ціна на такі авто у кілька разів нижча, ніж на аналогічні в Україні.

Про це пише “Галицький кореспондент“.

30 червня під час засідання сесії Івано-Франківської обласної ради депутат Ольга Федишина попросила своїх колег підтримати звернення до керівництва держави щодо автомобілів з іноземною реєстрацією. Вона наголосила на необхідності законодавчого врегулювання питання ввезення, перебування на митній території України автомобілів з іноземною реєстрацією та їхнього розмитнення, а також – на потребі передбачити пільги для учасників АТО, забезпечити облік таких авто, а відтак і надходження до українського бюджету, а не до бюджетів інших країн. На думку депутата, на перехідний період на кілька років слід прийняти законопроект, який передбачатиме щорічну сплату 200 євро за користування такими автомобілями, а пізніше – встановити доступний розмір розмитнення. Це звернення підтримали 48 депутатів облради.

Керівник Івано-Франківського підрозділу ГО “Автоєвросила” Мирослав Куриляк переконаний: українська влада намагається зробити все можливе, щоб люди перестали їздити на автомобілях з іноземною реєстрацією. За його словами, до таких водіїв почали гірше ставитися на митниці, затримують і не пропускають водіїв за дорученням, у пасажирів збирають паспорти і перевіряють, чи у них немає автомобіля. “На території України багато автовиробничих підприємств, і власникам концернів не вигідно, щоб прості люди їздили на хороших автомобілях за 2-3 тис. євро”.

Автомобіліст наголошує, що водіїв з іноземними номерами безпідставно зупиняє й поліція.

Чітко визначеної схеми, як придбати за кордоном авто, немає – кожен шукає свої шляхи. Здебільшого такі авто реєструються на жителів іноземних країн, частіше – на юридичних осіб. Дехто за кордоном реєструє підприємства, на які купуються автомобілі, що далі переправляються в Україну. Така послуга коштує від 700 до 1000 євро. Раніше ця сума була вищою, до 1500 доларів, проте з ростом попиту зросла і пропозиція, а ціни впали.

Підвищений попит можна пояснити тим, що для українців сильно обмежили час на транзит – 5-10 днів, у той же час для іноземця це рік. Автомобілісти сприймають це як дискримінацію і приниження. Відтак автомобіль реєструється на європейця, а в техпаспорт вписуються дані громадянина України, який матиме можливість на ньому їздити рік. Наприкінці цього терміну водій перетинає кордон, реєструється і заїжджає назад. І так щороку.

Над узаконенням прав водіїв авто з іноземною реєстрацією в “Автоєвросилі” працюють давно. Представники ГО брали участь і в розробці проекту закону про внесення змін до Митного кодексу щодо врегулювання транзиту та тимчасового ввезення транспортних засобів особистого користування, проте його відхилили.

На територію України автомобілі здебільшого ввозяться з Польщі та Литви. Ціна залежить від року виробництва. Більшість українців купують недорогі авто по 3-4 тис. доларів. Це “BMW”, “Audi” в хорошому стані 2002-2003 років – автомобілі стандарту Євро-4.

На території України – приблизно 2,5 млн. автомобілів з іноземною реєстрацією, зауважує активіст. Просто забрати їх неможливо, адже це приватна власність людей, тож треба узаконювати. Якщо б ці всі авто розмитнити, це – не мільйони, а мільярди до бюджету. Крім того, це і зростання бази обслуговування авто, відкриття магазинів запчастин, а відтак – і нові робочі місця.

Речник патрульної поліції в Івано-Франківську Микола Гурак зауважує, що авто з іноземними номерами зупиняють на загальних підставах лише у випадку порушення правил. Правила зупинки автомобілів визначені у ст. 35 Закону України “Про Національну поліцію”. Там прописано дев’ять пунктів, на підставі яких можна зупиняти авто. Серед них немає окремого про зупинку авто з іноземною реєстрацією і, відповідно, жодного “полювання” на такі авто немає.

Якщо водій порушив правила, на нього виноситься постанова. Для керування транспортним засобом необхідно мати водійське посвідчення, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу і поліс обов’язкового страхування цивільної відповідальності. Якщо при перевірці всі ці документи в порядку, то зауважень не виникає. До того ж, патрульна поліція не має повноваження відслідковувати, коли автомобіль перетнув державний кордон, – це функції митниці.

Відповідно до ст. 95 Митного кодексу України, строки транзитних перевезень для автомобільного транспорту – 10 діб, у разі переміщення в зоні діяльності однієї митниці – 5 діб. Для іноземних громадян це один рік, за п’ять днів до закінчення терміну необхідно перетнути кордон. Наразі неможливо точно назвати кількість автомобілів з іноземною реєстрацією на території України, каже начальник Івано-Франківської митниці ДФС Василь Ватаманюк.

Сума розмитнення авто, як він пояснює, залежить від марки, моделі, року виробництва. Чітко визначеної відсоткової ставки немає. Сплачується ввізне мито, акцизний податок та ПДВ, розміри яких визначені митним тарифом України. Деякі податки, такі, як спецмито, імпортний та утилізаційний збір, відмінили, але це не дуже знизило вартість розмитнення.

Пану Михайлу (прізвище просив не називати), який придбав автомобіль 2015 р.в. у Чехії за 12 тис. євро, розмитнення обійшлося у 3 тис. євро. Але він каже, що бувалі водії за розмитнення платять менше, бо провозять авто поагрегатно: знімають мотор, колеса, щоб було дешевше. Чим вища ціна автомобіля, тим вищу суму слід заплатити за розмитнення. А загалом на процес розмитнення впливає багато факторів.

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