Прикарпатські депутати проситимуть владу врегулювати ситуацію з іноземними авто

Івано-Франківські депутати обласної ради мають намір звернутися до керівництва держави з пропозицією прийняти адекватні закони щодо ввезення і експлуатації автомобілів з іноземною реєстрацією.

Йдеться про те, щоб збір був прийнятний для більшості українців, інформує IA ZIK.

Депутати проситимуть центральну владу врегулювати законодавство таким чином, щоб українці, які користуються автомобілями, що перебувають на іноземній реєстрації, при в’їзді на територію України сплачувати збір за користування транспортними коридорами (автошляхами) приблизно 200 євро за рік.

Як відомо, в парламенті досі тривають дискусії з цього приводу.

Також в Україні створена ГО “Авто Євро Сила”, яка пропонує депутатам зрівняти в правах іноземців і українців для можливості користуватися автомобілями на іноземній реєстрації.

Читайте також: Для перевізників введуть нові автомобільні номери жовтого кольору