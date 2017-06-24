Для перевізників введуть нові автомобільні номери жовтого кольору

Міністерство інфраструктури України розробляє проект постанови Кабінету міністрів, яка передбачатиме переведення перевізників, які мають відповідну ліцензію, на спеціальні жовті номерні знаки.

Про це повідомив на брифінгу заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк.

“Ми розробляємо документи. Всі офіційні легальні перевізники, які мають відповідні сертифікати і мають право перевозити пасажирів, їхні автомобілі будуть поставлені на жовті номерні знаки”, – сказав Лавренюк.

За його словами, зараз створена спільна робоча група з числа працівників Міністерства інфраструктури і Міністерства внутрішніх справ, до якої долучені асоціації перевізників.

Лавренюк запевнив, що переведення перевізників на жовті номери не порушуватиме їхні права, вони, навпаки, отримають переваги. Наприклад, у Києві, розповів він, їм буде дозволено зупинку у місцях висадки й посадки пасажирів, де наразі їм заборонена зупинка. Також вони зможуть рухатися смугою громадського транспорту.

“Найближчим часом на сайті Мінінфраструктури буде публічно вивішено проект постанови Кабінету міністрів, що стосується даного моменту. Ми ще будемо проводити не один круглий стіл. Але впровадження ми плануємо з вересня”, – сказав Юрій Лавренюк.

Він уточнив, що спеціальні жовті номерні знаки зможе отримати як підприємство-перевізник, так і конкретний приватний автомобіль, який має відповідну ліцензію на перевезення.

Лавренюк пояснив, що перевізнику потрібно отримати ліцензію на перевезення, потім він має піти до Головного сервісного центру МВС України і за 120 грн (попередня вартість) отримати жовті номерні знаки, які вписуються у технічний паспорт на автомобіль.

“Вимога до нього (перевізника – ред.), що це має бути безпечний автомобіль, який пройшов відповідний техогляд. І пасажир, який сів (в автомобіль – ред.), має отримати належний рівень комфорту послуг”, – додав заступник міністра.

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