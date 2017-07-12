Автомобілісти вражені новою європейською трасою “Івано-Франківськ – Коломия – Чернівці”

Про стан траси ділиться у соцмережі “Фейсбук” Ігор Маслов.

“Пишаюсь: це не польські дороги, це дорога між Івано-Франківськом та Коломиєю. Така сама дорога від Коломиї до Чернівців. Супер! Так приємно їхати, дякую!”, – написав користувач соцмережі.