12-річна дівчинка, яка у Львові народила дитину, розповіла на ток-шоу про свою вагітність. ВІДЕО

12-річна дівчинка, яка у Львові народила дитину, розповіла на ток-шоу про свою...

Як повідомляли нещодавно, у Львові 12-річна дівчинка народила дитину.

9 жовтня на телеканалі “Інтер” – вийшов особливий випуск соціального ток-шоу “Стосується кожного” – “Мама-дитина” – про наймолодшу маму України, пише “Дзеркало Коломиї“.

12–річна Таня Лучишин з Борислава, що на Львівщині, 17 вересня народила дочку.

Сама Таня Лучишин приїхала на програму з новонародженою донькою та вперше показала маля багатомільйонній аудиторії. Що вона думає про батька і чи збирається продовжувати з ним стосунки? І як повів себе тато дівчинки, коли дізнався, що про нього говорять і розповідають на всю країну?

“У цій історії дуже багато питань, – вважає ведучий програми “Стосується кожного” Андрій Данилевич. – Як сталось, що мама Тані про вагітність дочки дізналась всього за два тижні до пологів? Чому ніхто інший не помітив вагітності дівчинки? Що буде з нею і дитиною далі?

Щоб розповісти правду, у студію з Борислава приїхала 31-річна Ганна Лучишин, мама Тані.

Поговорити про ситуацію, що склалась, також погодився вітчим дівчинки Іван Єремин та директор центру соціальних служб у справах дітей та сім‘ї міста Борислав Віталій Плоскидняк. Чи намагався Іван поговорити з вірогідним батьком дитини? Як відреагували соціальні робітники на надзвичайну ситуацію у багатодітній сім‘ї, якою вони опікувались, дивіться далі.