10 туристично-інформаційних стендів встановили на Прикарпатті. ФОТО

У рамках реалізації проекту ЄС “Івано-Франківська область – край для туризму” встановлено 10 туристично-інформаційних стендів до популярних туристично-екскурсійних об’єктів Прикарпаття.

Про це повідомляє прес-служба ОДА, пише Дзеркало Коломиї.

Це – парк “Арборетум” (Болехів), водоспад “Дівочі сльози” (Ісаків Тлумацького району), Церква Різдва Пресвятої Богородиці (Ворохта), Церква Благовіщення Пречистої Діви Марії (Коломия), Лужківський водоспад (біля с. Великий Рожин Косівського району), Сріблясті водоспади (с. Шешори Косівського району), Церква Успіння Пресвятої Богородиці (с. Пістинь Косівського району), Галичина могила (с. Крилос Галицького району), Замок Яблоновських (с. Маріямпіль Галицького району), Церква Святого Пантелеймона (с. Шевченкове Галицького району).

Всього за кошти обласної програми розвитку туризму у 2017 році вже встановлено 38 туристично-інформаційних стендів.

Довідково

Проект “Івано-Франківська область – край для туризму” впроваджується управлінням міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій Івано-Франківської обласної державної адміністрації за фінансової підтримки Європейського Союзу.

Метою проекту є підтримка соціально-економічного зростання Івано-Франківщини через впровадження ефективної регіональної політики та розвиток туристичної галузі Прикарпаття.

Проект, зокрема, передбачає розробку регіональної цільової програми розвитку туризму на 2016-2020 роки; створення та оснащення обласного центру розвитку туризму; забезпечення підвищення якості туристичних послуг шляхом консультування та організації курсів підвищення кваліфікації працівників галузі; будівництво двох візит-центрів (зупинок туристичних автобусів і короткотермінового відпочинку туристів); встановлення інформаційних знаків до туристичних атракцій; здійснення комплексу маркетингових заходів (проведення круглих столів та конференцій з питань розвитку туризму, видання рекламних друкованих матеріалів, забезпечення участі області у національних та міжнародних туристичних виставках, організація ознайомчих візитів в область для ЗМІ та туристичних фірм).