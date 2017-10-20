ЗСУ отримає 40 медичних автомобілів зі США

Посол України в США Валерій Чалий провів зустріч з керівництвом “AM General” – компанії-виробника військових автомобілів “Хаммер”.

Сторони обговорили можливі механізми поглиблення співпраці України з відомим у світі виробником військових позашляховиків.

Керівники “AM General” висловили зацікавленість у подальшій дієвій підтримці Збройних Сил України, які протидіють російській агресії.

Повідомлено про направлення в жовтні цього року 40 медичних “Хаммерів” для потреб ЗСУ, які мають прибути в Україну вже ближчим часом.

Домовлено продовжувати контакти з метою сприяння у вирішенні першочергових потреб українських військових.

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