Знайшлася коломиянка, яку три дні шукали рідні і знайомі

Як поінформували в прес-службі головного управління поліції в Івано-Франківській області, щойно знайшлася студентка, яку з 21 червня розшукували батьки і одногрупники.

Поліцейським зателефонували батьки Тетяни і повідомили про це. Молода жінка сама приїхала сьогодні вранці додому, пише КУРС.

Де була ці три дні – батькам розповісти відмовилася. Тож її розпитують оперативники.

Нагадаємо, з проханням допомогти знайти молоду жінку, маму 2-річної донечки, студентку ПНУ з Коломиї Тетяну Мельничук в мережі звернулася її одногрупниця.

Учора про зникнення доньки в поліцію заявили батьки дівчини. Було відомо, що вона успішно склала державний іспит і пішла з одногрупниками святкувати.