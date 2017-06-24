Рідні і знайомі розшукують коломиянку, яка три дні тому безвісти зникла у Франківську. ФОТО

Рідні і знайомі розшукують коломиянку, яка три дні тому безвісти зникла у...

В Івано-Франківській області розшукується безвісти зникла 21-річна Мельничук Тетяна Ігорівна, 5.01.1996 р. н., жителька Коломиї.

Про це у соцмережі написала одногрупниця зниклої Dasha Pechkina, пише Дзеркало Коломиї.

Зникла закінчує 4 курс Педагогічного інституту ПНУ ім. Василя Стефаника.

21 червня приїхала до Івано-Франківська здавати державний екзамен. Додому дівчина не повернулася (мешкає у Коломиї). Телефон Тані поза зоною. Батьки та маленька донечка у відчаї.

Прикмети зниклої: приблизно 165 см, середньої статури, обличчя овальне, волосся каштанове, пряме, довжиною до грудей.

У день зникнення була одягнута святково, а саме вишиванка білого кольору та спідниця.