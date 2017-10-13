Завтра у Коломиї відбудуться урочистості з нагоди 75-ої річниці створення УПА. АНОНС

Завтра, 14 жовтня, у Коломиї з нагоди 75-ої річниці створення УПА та Дня захисника України відбудуться наступні заходи:

о 12:15 біля пам’ятного знаку загиблим воїнам АТО на площі Відродження панахида та покладання квітів;

о 13:00 годині в міському палаці культури “Народний дім” – урочистості та святковий концерт з нагоди відзначення Дня захисника України та 75-ої річниці створення УПА;

о 18:00 – панахида біля пам’ятника Степанові Бандері,

о 18:30 – смолоскипна хода від пам’ятника Бандері по вул. С. Стрільців до площі Відродження, де о 19:00 запалять Ватру Слави.

Як повідомлялося, на Франківщині презентували фільм про УПА очима східняків.

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