На Франківщині презентували фільм про УПА очима східняків. ВІДЕО

Сьогодні в Івано-Франківську Євген Дзюба презентував фільм під назвою “Про що мовчать Карпати”.

Пан Євген розповів, що ідея проекту з’явилась у нього в серпні 2014 року, коли на Донбасі йшли запеклі бої. Проте зацікавився ідеями визвольних змагань автор ще в дитинстві, після того, як дізнався, що упівець врятував життя його батьку, пише ГК.

Євген Дзюба зауважує, що його фільми передусім орієнтовані на сприйняття мешканців східних областей, тобто розповідають про, здавалося б, очевидні та звичні для нас речі в історії УПА та розвінчують стереотипи про повстанців.