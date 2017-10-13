У “Світовиді” покажуть прем’єру народної драми “Війна”

13 та 14 жовтня о 18.00 на сцені концертного залу “Габсбург” Мистецького центру “Світовид” відбудеться прем’єра народної драми “Війна”.

Народна драма “Війна” – це низка важливих питань, які актуальні сьогодні, які покликані до життя подіями на Східному фронті, йдеться на сторінці “Світовиду” у Facebook.

Далекої війни не буває, навіть якщо лінія фронту проходить за тисячі кілометрів від домівки. І чужої війни немає, навіть якщо ніхто із твоїх рідних зараз не в окопах.

І зачепить вона всіх – навіть тих, хто намагається втекти від неї. Така вже природа війни, така її властивість – рити траншеї через серця і душі людей, ділити всіх на своїх і чужих.

Хто визначає сторону правди? Чи є вихід? Чи можна здолати її? Як побороти війну в собі? І хто має дати відповіді на ці питання?

Ця вистава – пошук точок перетину між людьми, які видаються такими різними.

Боєць-доброволець Андрій, його Бабуся, сестра Оксана та біженець з Донбасу Малина вирішують це питання кожен по-своєму.

Але виявляється, щоб перемогти війну, необхідно перемогти себе, перемогти свій ГРІХ…

Автор – Ігор Юзюк.

Постановча група:

Режисура, сценографія, музичне оформлення – Дмитро Мельничук.

Асистент режисера – Марʼяна Кодіна-Іванович.

Керівник – Ірина Ярмоленко.

Дійові особи та виконавці:

Андрій – Дмитро Мельничук.

Оксана – Мар`яна Кодіна-Іванович / Катерина Антонюк.

Баба Марія – Катерина Трачук / Марія Сулятицька.

Малина – Сергій Ярмоленко.

Замовлення квитків за номером:

+38(063) 200 5552.

Нагадаємо, сьогодні у Коломиї відбудеться конкурс стройової пісні.

Як повідомлялося, завтра відбудуться урочистості з нагоди 75-ої річниці створення УПА.