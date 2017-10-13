У “Світовиді” покажуть прем’єру народної драми “Війна”

13 та 14 жовтня о 18.00 на сцені концертного залу “Габсбург” Мистецького центру “Світовид” відбудеться прем’єра народної драми “Війна”.
Народна драма “Війна” – це низка важливих питань, які актуальні сьогодні, які покликані до життя подіями на Східному фронті, йдеться на сторінці “Світовиду” у Facebook.
Далекої війни не буває, навіть якщо лінія фронту проходить за тисячі кілометрів від домівки. І чужої війни немає, навіть якщо ніхто із твоїх рідних зараз не в окопах.
І зачепить вона всіх – навіть тих, хто намагається втекти від неї. Така вже природа війни, така її властивість – рити траншеї через серця і душі людей, ділити всіх на своїх і чужих.
Хто визначає сторону правди? Чи є вихід? Чи можна здолати її? Як побороти війну в собі? І хто має дати відповіді на ці питання?
Ця вистава – пошук точок перетину між людьми, які видаються такими різними.
Боєць-доброволець Андрій, його Бабуся, сестра Оксана та біженець з Донбасу Малина вирішують це питання кожен по-своєму.
Але виявляється, щоб перемогти війну, необхідно перемогти себе, перемогти свій ГРІХ…
Автор – Ігор Юзюк.
Постановча група:
Режисура, сценографія, музичне оформлення – Дмитро Мельничук.
Асистент режисера – Марʼяна Кодіна-Іванович.
Керівник – Ірина Ярмоленко.
Дійові особи та виконавці:
Андрій – Дмитро Мельничук.
Оксана – Мар`яна Кодіна-Іванович / Катерина Антонюк.
Баба Марія – Катерина Трачук / Марія Сулятицька.
Малина – Сергій Ярмоленко.
Замовлення квитків за номером:
+38(063) 200 5552.
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