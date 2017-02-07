За вихідні прикарпатці віддали телефонним шахраям майже 60 тисяч гривень

Мешканці Прикарпаття за вихідні дні, довіряючи інформації хтозна-кого, віддали у руки шахраїв 55 300 гривень та 20 євро. За цими фактами слідчі розпочали кримінальне провадження.

Про це повідомляє Сектор комунікації Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області.

На жаль, не перевіривши інформацію 51-річний іванофранківець позбувся своїх коштів за звичною схемою шахрайства. До нього на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником служби безпеки одного із місцевих банків. Під час спілкування із потерпілим він, увійшовши у довіру, шахрайським способом, під приводом, що хтось нібито намагається перерахувати його кошти собі на рахунок, – дізнався дані пенсійної карточки заявника, з якої пізніше зняв грошові кошти в сумі 30 000 гривень.

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Того ж дня до поліції звернувся і потерпілий від рук шахраїв 84-річний мешканець одного із сіл Долинського району. Як з’ясували правоохоронці, напередодні до пенсіонера на стаціонарний телефон зателефонувала невідома особа і, представившись працівником поліції, повідомив, що його син нібито вчинив ДТП. Втім таку “проблему” можна буде залагодити за окрему плату. Тож чоловік, не обдумавши своїх дій, погодився на умови псевдополіцейського та виніс грошові кошти в сумі 25 300 гривень та 20 євро невідомому чоловікові, котрий прийшов під його будинок.

Відомості про вищевказані факти внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за правовою кваліфікацією ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Поліцейські за кожним окремим фактом проводять перевірку та вживають заходів щодо встановлення осіб зловмисників для притягнення їх до відповідальності.

Поліція застерігає громадян: якщо вам телефонують невідомі й представляються працівниками правоохоронних органів чи працівниками банків, потрібно:

– розпитати якомога більше інформації: в якому відділі поліції знаходиться родич, або якщо він потерпів у ДТП, в якій лікарні перебуває, ім’я правоохоронця, чи лікаря, повне ім’я нібито затриманого чи потерпілого;

– після завершення розмови одразу ж зателефонувати родичу, якому нібито потрібна допомога. У більшості випадків вони піднімають слухавку і розвіюють усі переживання;

– якщо ви з різних причин не додзвонилися до рідних, одразу ж набирайте номер телефону “102”. Переконайтеся, чи дійсно родич знаходиться у поліції, чи лікарні і обов’язково повідомте, що вас намагаються ошукати;

– у жодному випадку не приймайте поспішних рішень.