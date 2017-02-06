У Коломиї підприємців перевіряють шахраї під виглядом контролю легалізації праці

Вже впродовж кількох днів до Коломийської міської ради та управління праці та соціального захисту населення телефонують приватні підприємців з приводу осіб, які здійснюють перевірки щодо оформлення найманих працівників.

За інформацією Державної служби України з питань праці в Івано-Франківській області на цей час здійснюються планові та позапланові перевірки виключно за направленнями.

Крім того, міська рейдова робоча група з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення цими днями свою роботу не проводила, інформує прес-служба Коломийської міської ради.

Якщо до Вас прийшла перевірка, вимагайте направлення на перевірку або розпорядження міського голови та документи, які засвідчують особу.

У разі відсутності документів просять звертатись на “гарячу” телефонну лінію: 0343322657 або за номером 102.

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