За минулу добу прикарпатці віддали інтернет-шахраям понад 17 тис. грн

Вчора жертвами шахраїв стали троє прикарпатців.

Про це повідомляє сектор комунікації ГУ НП в Івано-Франківській області, пише Дзеркало Коломиї.



До Івано-Франківського відділу поліції звернулася 23-річна жінка і повідомила про те, що невідома особа шахрайським способом заволоділа майже 3 800 грн, які вона перерахувала за покупку дитячого візочка через Інтернет. Замовлення прикарпатка так і не отримала.

Інше повідомлення до Калуського відділу поліції надійшло від 38-річної місцевої мешканки.

За словами жінки, невідома особа заволоділа її грошовими коштами в сумі 10 500 гривень.

На інтернет-сайті “ОLХ” жінка розмістила оголошення про продаж газового котла. Після чого їй на мобільний телефон зателефонував чоловік, який виявив бажання придбати товар. Під приводом купівлі котла дізнався особисті дані карткового рахунку “Альфа Банку” заявниці, з якого в подальшому зняв вищевказану суму.

Наступною жертвою шахрайських дій стала ще одна мешканка Калуша. Напередодні до потерпілої на мобільний зателефонував невідомий, який представився працівником одного з місцевих банків, та повідомив заявниці, що її банківська карточка заблокована. Для вирішення проблеми потрібно виконати необхідні функції. Коли жінка беззастережно виконувала умови нібито працівника банку, повідомляючи при цьому таємні пін-коди, з її рахунку зникло 3 700 гривень.

Відомості за цими фактами внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Триває слідство.

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