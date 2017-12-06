Шахраї ошукали прикарпатця через OLX на майже 20 тис. грн

До Івано-Франківського відділу поліції звернувся 34-річний місцевий мешканець та повідомив про те, що його ошукали на 18 900 гривень.

Про це повідомляє сектор комунікації ГУ НП в області, пише Дзеркало Коломиї.



Як з’ясувалося, потерпілий через “ОЛХ” вирішив придбати новий автомобіль. Для цього чоловік подзвонив за номером, який був вказаний на сайті, і замовив собі вибраний транспортний засіб. Обов’язковою умовою, яку висунув продавець, була передоплата в сумі 18 900 грн на вказаний номер рахунку.

Чоловік перерахував кошти, але автомобіль так і не отримав. Після цього потерпілий кілька разів намагався зв’язатися з продавцем, але зв’язок був відсутній. Зрозумівши, що його обдурили, чоловік звернувся за допомогою в поліцію.

Правоохоронці проводять заходи щодо встановлення осіб-шахраїв та місця їх перебування.

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