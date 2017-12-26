За минулий місяць на вірусний гепатит А захворіло 16 прикарпатців. Як вберегтися

У період з 3 листопада по 8 грудня у лікувально-профілактичні заклади області поступило 16 хворих з діагнозом “Гострий вірусний гепатит А”, в тому числі 8 дітей.

На даний час на стаціонарному лікуванні перебуває 10 хворих, в тому числі 8 дітей, йдеться на сайті Коломийської міської ради, передає Дзеркало Коломиї.

Механізм передачі – фекально-оральний, шлях передачі – контактно-побутовий. Зараження виникає всередині окремих сімей. Захворювання школярів реєструвалось з 23.11.по 05.12.2017 р. в кількості 8 чол. Зараження та захворювання школярів на ВГА з перебуванням та навчанням в школі не пов’язано. Виникнення даної захворюваності пов’язане із поверненням із заробітків з Чехії захворілого на гепатит жителя села Білі Ослави.

Вірусний гепатит А – це гостре інфекційне захворювання печінки, викликане вірусом. Джерелом інфекції є хвора людина. Інфекція передається через шлунково-кишковий тракт. Основним фактором передачі є насамперед питна вода, а також харчові продукти, овочі та фрукти, котрі вирощені на зрошувальних грунтах.

Вірусний гепатит А вважається сезонним захворюванням, як правило, збільшення випадків захворювання спостерігається в осінньо-зимовий період. Вірус гепатиту А досить стійкий у навколишньому середовищі. При кімнатній температурі він може зберігатися до двох тижнів, а при температурі +4 С протягом кількох місяців.

Повністю знешкоджується вірус при кип’ятінні протягом 5 хвилин, ультрафіолетове опромінювання руйнує його за одну хвилину. Вірус виявляють у крові, фекаліях та слині хворих. В основному хворіють діти віком від 5 до 15 років.

Захворюваність сільського населення вища ніж міського.

Частіше захворювання розпочинається поступово або підгостро. Інкубаційний період може продовжуватись до 45 діб. Найбільш небезпечним для оточуючих є безсимптомний перебіг захворювання.

Ознаки захворювання:

• підвищення температури

• пожовтіння склер очей

• потемніння сечі

• нудота

• втома

• втрата апетиту

• біль в животі

• блювота Важливу роль у попередженні виникнення та розповсюдженості гепатиту А відіграє громадська свідомість та дотримання правил особистої гігієни. Щоб уникнути захворювання рекомендовано:

1. Регулярно мити руки з милом не тільки після відвідувань туалету, перед приготуванням їжі та перед її вживанням, а й після повернення додому з роботи, прогулянки, особливо після пребування в громадських місцях та транспорті.

2. Для пиття вживати тільки кип’ячену або бутильовану воду.

3. Для дітей виділити індивідуальний посуд.

4. Ретельно мити перед вживанням овочі та фрукти.

5. Не купувати харчові продукти у несанкціонованих місцях торгівлі, на стихійних ринках.