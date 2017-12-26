За минулий місяць на вірусний гепатит А захворіло 16 прикарпатців. Як вберегтися

У період з 3 листопада по 8 грудня у лікувально-профілактичні заклади області поступило 16 хворих з діагнозом “Гострий вірусний гепатит А”, в тому числі 8 дітей.
На даний час на стаціонарному лікуванні перебуває 10 хворих, в тому числі 8 дітей, йдеться на сайті Коломийської міської ради, передає Дзеркало Коломиї.
Механізм передачі – фекально-оральний, шлях передачі – контактно-побутовий. Зараження виникає всередині окремих сімей. Захворювання школярів реєструвалось з 23.11.по 05.12.2017 р. в кількості 8 чол. Зараження та захворювання школярів на ВГА з перебуванням та навчанням в школі не пов’язано. Виникнення даної захворюваності пов’язане із поверненням із заробітків з Чехії захворілого на гепатит жителя села Білі Ослави.
Вірусний гепатит А – це гостре інфекційне захворювання печінки, викликане вірусом. Джерелом інфекції є хвора людина. Інфекція передається через шлунково-кишковий тракт. Основним фактором передачі є насамперед питна вода, а також харчові продукти, овочі та фрукти, котрі вирощені на зрошувальних грунтах.
Вірусний гепатит А вважається сезонним захворюванням, як правило, збільшення випадків захворювання спостерігається в осінньо-зимовий період. Вірус гепатиту А досить стійкий у навколишньому середовищі. При кімнатній температурі він може зберігатися до двох тижнів, а при температурі +4 С протягом кількох місяців.
Повністю знешкоджується вірус при кип’ятінні протягом 5 хвилин, ультрафіолетове опромінювання руйнує його за одну хвилину. Вірус виявляють у крові, фекаліях та слині хворих. В основному хворіють діти віком від 5 до 15 років.
Захворюваність сільського населення вища ніж міського.
Частіше захворювання розпочинається поступово або підгостро. Інкубаційний період може продовжуватись до 45 діб. Найбільш небезпечним для оточуючих є безсимптомний перебіг захворювання.
• блювота
Важливу роль у попередженні виникнення та розповсюдженості гепатиту А відіграє громадська свідомість та дотримання правил особистої гігієни.
Щоб уникнути захворювання рекомендовано: