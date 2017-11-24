За інновації у Коломиї Слюзар потрапив у ТОП-20 найпрогресивніших мерів. РЕЙТИНГ

До 20-ки “Рейтингу українських мерів-інноваторів” потрапив міський голова Коломиї Ігор Слюзар.

Про це повідомляють організатори проекту – “Українська правда” та Міжнародний саміт мерів.

Упродовж двох тижнів професійне журі та пересічні українці пропонували кандидатури мерів, які працюють над змінами та впроваджують інновації в своїх містах.

У результаті надійшло 400 заявок, з яких професійне журі обрало топ-20 мерів.

Зокрема, у 20-ку мерів-інноваторів потрапили: Богдан Андріїв (Ужгород), Владислав Атрошенко (Чернігів), Анатолій Белей (Броди), Юрій Бова (Тростянець), Вадим Бойченко (Маріуполь), Володимир Гаразд (Долина), Володимир Карплюк (Ірпінь), Олексій Каспрук (Чернівці), Тарас Кучма (Дрогобич), Віталій Луков (Вознесенськ).

А також Руслан Марцінків (Івано-Франківськ), Володимир Миколаєнко (Херсон), Сергій Моргунов (Вінниця), Сергій Надал (Тернопіль), Олександр Симчишин (Хмельницький), Ігор Слюзар (Коломия), Сергій Соломаха (Миргород), Сергій Сухомлин (Житомир), Мішель Терещенко (Глухів) та Володимир Хомко (Рівне).

Зазначається, що на першому етапі голосування враховувалися виключно інноваційність мера і впроваджені ним практики. Критерії оцінки відповідали світовим аналогам рейтингу European Capital of Innovation та стосувалися нововведень в усіх сферах життя мешканців міста: міське планування, громадські послуги, культура, охорона здоров’я, екологія, безпека та охорона, комунікація, підприємництво, стартап-екосистема, бренд міста.

Під час другого етапу члени журі оцінять також прозорість, незаангажованість, чесність та репутацію мера серед жителів міста.

28-29 листопада на Міжнародному саміті мерів, організованому у Києві фондом Western NIS Enterprise Fund, стануть відомі імена 5 фіналістів, яких обере професійне журі.

“Перший етап відбору стосувався виключно інновацій, впроваджених мерами. У другому етапі, для формування рейтингу топ-5, ми розглянемо критерії, які стосуються прозорості, репутації, у тому числі на основі матеріалів у медіа-полі”, – пояснила головний редактор УП Севгіль Мусаєва.

З 29 листопада до 22 грудня на сайті “Української правди” проходитиме народне голосування, яке і визначить найпрогресивнішого мера.

Відзначається, що до рейтингу ввійшли мери міст із населенням до 500 000 осіб, що використовують креативні та новаторські рішення для вирішення локальних задач.

Їхня діяльність була проаналізована за 10 критеріями, які відповідають світовим аналогам рейтингу (European Capital of Innovation).

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