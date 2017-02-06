З Прикарпаття в Авдіївку відправили мікроавтобус з допомогою військовим

У зону АТО з Прикарпаття відправлено мікроавтобус, завантажений продуктами харчування, теплими речами і спорядженням (загальною вагою майже дві тонни).

Вантаж буде доставлено нашим військовим на позиції поблизу міста Авдіївка Донецької області, де останніми днями ведуться активні бойові дії, повідомляє “Дзеркало Коломиї” з посиланням на відділ прес-служби Івано-Франківської ОДА.

Вантаж зібрали і придбали учні та працівники загальноосвітніх шкіл Городенківського району, працівники агроформувань, а також небайдужі громадяни. Організацією збору та відправки займається районна організація воїнів-”афганців” та волонтери за підтримки райдержадміністрації.До кінця тижня також планується відправка допомоги бійцям на Сході України.

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