З початку року на Коломийщині зареєстровано 47 випадків захворювання на кір

З 1 січня по 9 лютого цього року на Франківщині зареєстровано 1011 звернень з підозрою на кір.

Про це повідомляє відділ взаємодії із ЗМІ та книговидання управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю ОДА, пише Дзеркало Коломиї.

У тому числі: 248 – Івано-Франківськ, 70 – Богородчанський район, 16 – Верховинський район, 16 – Городенківський район, 64 – Долинський район, 50 – Болехів, 45 – Рогатинський район, 51 – Галицький район, 8 – Бурштин, 32 – Калуський район, 15 – Косівський район, 47 – Коломийський район, 130 – Рожнятівський район, 70 – Надвірнянський район, 19 – Снятинський район, 27 – Тлумацький район, 90 – Тисменицький район, 12 – Яремче.

Захворіло дітей віком 0 – 17 років – 675 (66,7%).

З числа хворих особи, які отримали одну чи дві дози вакцини від кору складають всього 32%, решта – нещеплені або які не знають свого вакцинального статусу.

За 12 місяців минулого року по області охоплено щепленнями проти кору-паротиту-краснухи дітей в 1 рік – 91,2%, дітей в 6 років – 88,4%.

За 2017 рік згідно із заключними діагнозами в Івано-Франківській області зареєстровано 1344 випадків захворювання на кір, в тому числі дітей віком 0 – 17 років становить 1037 (77,2%) випадків.

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