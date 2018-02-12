У МОЗ роз’яснили ситуацію щодо смерті дитини від кору на Закарпатті

5 лютого від кору померла п’ятирічна дівчинка з Тячівського району Закарпатської області.

Міністерство охорони здоров’я висловлює співчуття родині дівчинки та закликає усіх батьків вакцинувати дітей від кору, пише Дзеркало Коломиї.

Дитина народилася у січні 2013 року і на початку 2014 року мала отримати першу дозу вакцини КПК, проте не була вакцинована.

МОЗ наразі з’ясовує, чому протягом чотирьох років дитина не отримала необхідне щеплення, оскільки впродовж 2014-2017 років у Закарпатській області була в наявності вакцина КПК.

“Вакцинація є єдиним способом захисту від кору. Від цієї інфекції немає специфічного лікування. Наполегливо радимо батькам дотримуватися національного Календаря профілактичних щеплень та зробити своїм дітям щеплення від інших хвороб”, – нагадує МОЗ.

Нагадаємо, у лютому в Україну надійдуть вакцини від кору.

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