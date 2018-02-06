У лютому в Україну надійдуть вакцини від кору

У МОЗ повідомили, що у лютому в Україну надійдуть 220 тис. доз вакцин від кору, паротиту та краснухи.

Про це повідомив генеральний директор ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» Володимир Курпіта під час брифінгу в Українському кризовому медіа-центрі у вівторок, 6 лютого, пише «Слово і Діло».

“У лютому, раніше планувалося, що в квітні. Ми чекаємо нову поставку 220 тисяч доз вакцини від кору, паротиту та краснухи в Україні. Це бельгійська вакцина. Її доставлять представники Організації Об’єднаних Націй (ЮНІСЕФ)”, – зазначив він.

За його даними, станом на 1 лютого 2018 року в рамках посиленої імунізації були вакциновані 73% дітей, які свого часу пропустили першу дозу вакцини, й 78% дітей, які своєчасно не отримали другу дозу вакцини.

Крім того, він розповів, що залишок вакцин на початок минулого тижня (станом на 29 січня) становив 267 тис. доз, із яких 41 тис. 398 доз були використані за минулий тиждень.

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