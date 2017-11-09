З початку року 1100 дітей поскаржилися поліції на насилля

Тільки з початку цього року до поліції звернулося 1100 дітей з повідомленнями про випадки насильства як відносно них, так відносно їхніх близьких.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

Начальник Управління ювенальної превенції Національної поліції України Лариса Зуб розповіла, що тільки з початку цього року поліцією було складено 1390 адміністративних протоколів за вчинення насильства в сім’ї (ст. 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення). За невиконання батькам або особами, що їх заміняють, обов’язків щодо виховання дитини складено 25 486 протоколів (ст.184 КУпАП).

Безпосередньо від фізичного насильства в цьому році постраждало 68 дітей, з них 40 – до 14 років. В 15 випадках діти загинули.

Загалом же в кожній третій родині, звідки надходить повідомлення про насильство, проживають діти.

З кожним таким повідомленням родина стає на облік і постійно перебуває на контролі поліції. Проте для правоохоронців головне – попередити такі факти.

“Найстрашніше, коли батьківська недбалість приводить до летальних випадків. Люди, які мають захищати та опікуватися, катують та знущаються. Але щоб попередити це, сил однієї лише поліції недостатньо. Ми спілкуємося, розповідаємо дітям про їхні права, що вони не повинні замовчувати про свої проблеми. Проте проблемою дитини в ракурсі насильства в сім’ї потрібно займатися комплексно. Правоохоронці, педагоги, психологи, соціальні служби, сусіди таки родин, де страждають діти, мають повністю взаємодіяти”,- наголосила Лариса Зуб.

Вона зазначила, що у своїй роботі поліцейські спираються виключно на законодавство. І коли виявляють родину, де було вчинено насильство, де батьки неналежним чином виконують свої батьківські обов’язки, притягують її до відповідальності. Проте загалом мова йде про невеликі штрафи. Тому батьки знову і знову повторюють свої знущання доки, поки соціальні служби не будуть змушені вилучити дитину з такої сім’ї.

“Якщо дії батьків або, навпаки, бездіяльність, призвели до тяжких наслідків, коли дитина отримала травми чи навіть загинула, вони можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності за ст. 166 Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене цією статтею, – обмеження чи позбавлення волі строком до 5 років. За те, що кинули дітей на кілька днів взимку голодними в будинку з відчиненими вікнами, – можуть отримати невеликий штраф. Ми будемо виходити з ініціативою про збільшення штрафу, підвищення відповідальності, за неналежне виконання чи злісне невиконання батьківських обов’язків”, – відзначила начальник дитячої поліції.