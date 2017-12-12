З 2018 року ЗНО складатимуть після 9 класу

Учні коледжів та ПТНЗ складатимуть державну підсумкову атестацію в формі ЗНО з трьох предметів, але ці зміни впроваджуватимуть поступово.

Про це повідомив директор Українського центру оцінювання якості освіти Вадим Карандій під час регіональних нарад щодо вступної кампанії 2018 року, інформує прес-служба ОДА.

“Позиція МОН є такою, що форма та умови проведення ДПА мають бути однаковими для всіх – незалежно від того, в якому типі закладу здобувається загальна середня освіта. Впровадження цього буде поступовим, упродовж трьох років. 2018-го учні закладів професійної та вищої освіти, що вступили на базі 9-ти класів, складатимуть ЗНО з української мови. Через рік – також з математики або історії України на вибір, а ще через рік – усі предмети підсумкової атестації”, – зазначив Вадим Карандій.

Він нагадав, що закладам, які готують молодших спеціалістів на базі 9-ти класів, потрібно вже зараз готуватися до організації ЗНО з української мови. Відповідне тестування відбудеться 24 травня 2018 року.

“Зараз на сайті УЦОЯО для кожного навчального закладу створено кабінет керівника. Це стандартизований інтерфейс, де ми збираємо всю інформацію, потрібну для проходження учнями підсумкової атестації у формі ЗНО. Керівникам закладів професійної освіти потрібно внести туди інформацію про очолюваний заклад до 28 грудня цього року. Саме на її основі відбуватиметься реєстрація учнів на тестування”, – наголосив керівник Центру.

Нагадаємо, абітурієнтам-дев’ятикласникам для вступу потрібна буде ID-картка, – МОН.

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