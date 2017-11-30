Абітурієнтам-дев’ятикласникам для вступу потрібна буде ID-картка, – МОН

Відповідно до Умов прийому, вступникам на “молодшого спеціаліста” на базі 9-ти класів під час подання заяви на вступ необхідно пред’явити оригінал документа, що посвідчує особу, та подати його копію.

Про це сказав директор департаменту вищої освіти МОН Олег Шаров, повідомляє прес-служба Міністерства освіти та науки, інформує Zik.

“Таким документом є паспорт у вигляді ID-картки, який видається громадянам України з 14-річного віку. Тому буде потрібно для вступу на основі 9-ти класів подавати саме таку ID-картку. І ми дуже просимо заздалегідь потурбуватися про її замовлення та отримання. Адже вступати за свідоцтвом про народження зможуть лише ті вступники, яким 14 років виповнилося після 1 травня 2018 року”, – зазначив Олег Шаров.

Прийом заяв на “молодшого спеціаліста” для вступників на базі 9-ти класів почнеться 2 липня і триватиме до 14 липня 2018 року. Такі вступники подаватимуть заяви в паперовій формі. Водночас вступники на базі 11-ти класів подаватимуть документи виключно в електронній формі.

Читайте також: Назвали найпопулярніші виші серед вступників у 2017 році. ІНФОГРАФІКА.