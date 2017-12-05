Абітурієнтам розповіли, які зміни чекають їх у 2018 році

Міністерство юстиції України зареєструвало умови прийому до вищих навчальних закладів у 2018 році, серед яких – творчі заліки, фіксовані конкурсні предмети, а також зменшення кількості заяв на держзамовлення з 9-ти до 7-ми.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Як повідомляє відділ зв’язків із засобами масової інформації Міністерства освіти і науки України, цей документ містить список спеціальностей, за якими замість творчих конкурсів будуть проводитися творчі заліки, які вузи можуть проводити з 1 лютого до 26 липня 2018 року.

У 2018 році для вступу після 11 класів на бакалавра або магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування два конкурсні предмети будуть фіксованими, а третій – можна вибрати з двох альтернативних варіантів.

Передбачено зміну формату проведення тестування з іноземних мов. Зокрема, зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) з англійської, іспанської, німецької та французької мов включатиме аудіювання і мати два рівня складності (академічний і профільний).

Ще одна зміна – кількість заяв, які зможе подавати абітурієнт на місця державного і регіонального замовлення, зменшено з 9 до 7, а подавати їх можна буде не більше ніж на 4 спеціальності (як і в 2017 році). Подача заяв на контракт не обмежується.

Для надходження на окремі медичні спеціальності встановлено мінімальну кількість балів з біології, хімії або математики – 150 балів, це стосується спеціальностей “Стоматологія”, “Медицина”, “Педіатрія”.

Реєстрація електронних кабінетів вступників на основі повної загальної середньої освіти буде відкрита 2 липня і триватиме до 25 липня. Прийом заяв і документів почнеться 12 липня. Ті, хто вступатиме до вузів на основі співбесіди, вступних іспитів або творчих конкурсів, зможуть подати заяви до 20 липня. Для абітурієнтів, які вступають тільки на основі сертифікатів ЗНО, подача заяв буде відкрита до 26 липня.

Дізнатися, хто пройшов на бюджет, вступники зможуть 1 серпня – в цей день оприлюднять рейтинговий список із зазначенням рекомендованих до зарахування. На місця державного і регіонального замовлення зарахування відбудеться 7 серпня, а за кошти фізичних або юридичних осіб – не пізніше 30 вересня.

Що стосується вступу на магістратуру, пояснюють в Міносвіти, у 2018 році обов’язкове єдине вступне випробування з технології ЗНО складатимуть абітурієнти не тільки на спеціальність “Право”, але і на “Міжнародне право”. Також буде проводитися експеримент для вступу за результатами єдиного вступного іспиту з іноземної мови за технологією ЗНО на спеціальності галузей знань: “Гуманітарні науки” (окрім спеціальності 035 – “Філологія”), “Соціальні та поведінкові науки”, “Журналістика”, “Сфера обслуговування” і “Міжнародні відносини “.

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